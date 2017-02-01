Директора спортдепартамента МАУП нашли убитым

Тело было найдено в Оболонском районе Киева в недостроенном сооружении

Директор департамента физической культуры и спорта Межрегиональной академии управления персоналом Мирон Ильницкий 26 декабря около 23:00 вышел в аптеку на улице Озерной на Оболони и не вернулся.

Сегодня полиция нашла тело Ильницкого с повреждениями в Оболонском районе Киева в недостроенном сооружении.

В полиции завели уголовное дело за убийство.