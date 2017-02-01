Директора спортдепартамента МАУП нашли убитым

Тело было найдено в Оболонском районе Киева в недостроенном сооружении
Директор департамента физической культуры и спорта Межрегиональной академии управления персоналом Мирон Ильницкий 26 декабря около 23:00 вышел в аптеку на улице Озерной на Оболони и не вернулся.
Сегодня полиция нашла тело Ильницкого с повреждениями в Оболонском районе Киева в недостроенном сооружении.
В полиции завели уголовное дело за убийство.
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Источник: «LB.ua»,
Теги: директор, МАУП, пропала безвести, смерть
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