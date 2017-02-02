Стало известно, сколько украинцев работают в Польше

Польша в 2016 году трудоустроила около 1 млн. украинских трудовых мигрантов

Польша в 2016 году дала разрешение на трудоустройство 1 млн. украинских трудовых мигрантов, сообщил ходе круглого стола глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. Об этом пишет УНИАН.

«В 2016 году Польша дала разрешение на трудоустройство 1,3 млн. человек. Из этого количества 80% – украинцы, то есть около 1 млн. человек», – сказал он.

По словам Кинаха, польское правительство намерено утвердить в своей стране регуляторные изменения, которые предусмотрят экономические стимулы для мигрантов.

Как сообщалось ранее, Польша планирует в ближайшие годы привлечь дополнительно 1 млн. трудовых мигрантов из Украины, Беларуси и Вьетнама, так как они хорошо себя зарекомендовали на рынке труда.

Президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак сообщил, что Польша рассчитывает с помощью мигрантов покрыть недостаток польских работников.