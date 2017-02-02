Стало известно, сколько украинцев работают в Польше

Польша в 2016 году трудоустроила около 1 млн. украинских трудовых мигрантов
Польша в 2016 году дала разрешение на трудоустройство 1 млн. украинских трудовых мигрантов, сообщил ходе круглого стола глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. Об этом пишет УНИАН.
«В 2016 году Польша дала разрешение на трудоустройство 1,3 млн. человек. Из этого количества 80% – украинцы, то есть около 1 млн. человек», – сказал он.
По словам Кинаха, польское правительство намерено утвердить в своей стране регуляторные изменения, которые предусмотрят экономические стимулы для мигрантов.
Как сообщалось ранее, Польша планирует в ближайшие годы привлечь дополнительно 1 млн. трудовых мигрантов из Украины, Беларуси и Вьетнама, так как они хорошо себя зарекомендовали на рынке труда.
Президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак сообщил, что Польша рассчитывает с помощью мигрантов покрыть недостаток польских работников.
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Теги: мигранты, польша, работа, трудоустройство
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