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Бизнесмен обвиняет киевских правоохранителей в произволе

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19 июля 2016 года блюстители закона своими действиями практически парализовали бизнес Александра Зацерковского

Из офиса предпринимателя Александра Зацерковского полицией были незаконно изъяты деньги и имущество на крупную сумму

Эта история началась в июле прошлого года. Алексей Давыденко, владелец фирмы «Мир пожилого человека и реабилитации», написал на своей странице в Facebook, что с его текущего счета в ПроКредит Банке за 10 минут было списано 3 млн. гривен. Давыденко также отметил, что киберполицией МВД Украины были установлены личности злоумышленников, IP-адрес, с которого была проведена транзакция, и компания, на счет которой были переведены деньги. В качестве злоумышленников он назвал ООО «Теокон групп» и Александра Зацерковского, исполняющего обязанности бухгалтера «Теокон групп», с IP-адреса которого были осуществлены все эти действия.

С тех пор, по информации СМИ, в офисе «Теокон групп» начались обыски, у фирмы изъяты средства на сумму 30 тыс. долларов, техника и имущество на сумму 100 тыс. долларов.

Александр Зацерковский, который отвергает любые обвинения и проходит свидетелем по делу о хищении около 3 млн. гривен со счета фирмы «Мир пожилого человека и реабилитации», передал следственному судье Подольского районного суда Киева заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство в деле относительно незаконного изъятия имущества. В частности, в заявлении Зацерковский жалуется, что 19 июля 2016 года из его офиса правоохранители незаконно изъяли денежные средства, технику и имущество, местонахождение которого до сих пор не установлено, а все его заявления, ходатайства и жалобы игнорируются правоохранителями и прокуратурой.

Также Зацерковский утверждает, что подобную махинацию невозможно осуществить за такое короткое время. «Во всех банках Украины существует двухфакторная аутентификация. Безопасность платежей предусматривает прямую связь с банком по мобильному телефону: сначала фирма формирует платеж, затем вводит пароль, после чего банк совершает звонок или отправляет сообщение с кодом на мобильный телефон, без которого невозможно завершить платеж. Да и сам факт операции перевода всей суммы со счета компании должен был бы вызвать подозрения с точки зрения финмониторинга Украины и непосредственно банка», – цитируют СМИ бизнесмена.

Адвокат Зацерковского Оксана Миндришора считает действия полиции неправомерными. «Первый обыск был осуществлен на основании постановления следователя в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины, но эта статья не только не определяет основания и не регламентирует порядок проведения обыска, а вообще содержит отсылочную норму к ст.234 УПК Украины. В постановлении об аресте имущества следственный судья ссылается на норму ч. 1 ст. 170 УПК Украины от 11.12.2015, которая утратила силу. Апелляционный суд удовлетворяет ходатайство следователя без присутствия прокурора с аргументацией ходатайства, которое также мотивировано нормами действующего законодательства Украины», – объясняет она.

Между тем Зацерковский жалуется, что его бизнес полностью парализован и, несмотря на резонансность преступления, с ним лично не проводятся никакие следственные действия. Бизнесмен считает, что изъятое имущество вернуть обратно ему не удастся.

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Теги: Алексей Давыденко, Зацерковский, обыск, полиция, Теокон групп, хищение

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