На обучение в NASA впервые отправится украинец

За всю историю программы в ней не было ни одного гражданина нашей страны

В 2017 этом году впервые на летнюю образовательную программу NASA в Силиконовой долине отправится украинец. Об этом рассказал посол Singularity University в Украине Игорь Новиков, сообщает Delo.ua.

Образовательная программа Global Solutions Programm проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google ежегодно, каждое лето на территории закрытого парка NASA в Силиконовой долине.

Цель программы – собрать 80 человек со всего мира и дать им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не было ни одного украинца.

Требования к украинцу, которого украинское представительство Университета Сингулярности впервые отправит на обучение, – желание поехать, базовый английский язык, возраст 21+ и намерение вернуться.

«Мы ищем не стартап, мы ищем человека, идеи проектов и проекты на любых стадиях. Получив ресурсы, человек должен довести до ума этот проект и начать его реализовывать в Украине. Тема – изменение климата», – объяснил Новиков.

Контракт уже подписан, с 1 февраля стартует прием заявок и 1 марта – заканчивается. Университет отберет 10 финалистов и создаст для них специальную двухнедельную образовательную программу.

Финал пройдет в первую неделю апреля – прилетят преподаватели из Силиконовой долины, 10 человек предложат свои проекты, и будет определен победитель.

Победитель абсолютно бесплатно поедет с 17 июня по 17 августа на программу. «Все расходы – на нас, включая перелет бизнес-классом туда и обратно. Важный фактор – «и обратно», – подчеркнул Новиков.

По его словам, в течение последнего года украинский филиал университета рассматривал возможность отправить украинца на программу, в том числе искал поддержку внутри инновационного сообщества и бизнес-сообщества Украины. «В результате никто до последнего момента не соглашался дать деньги. Речь шла всего о $25 тыс. Мы думали переносить идею на следующий год. Потом позвонил Питер Диамандис, один из основателей Университета Сингулярности и предложил средства от NASA», – рассказал Новиков.