2 февраля – День сурка

Главным событием этого дня является прогнозирование прихода весны

День сурка – праздник, который пришел из США и Канады и отмечается по всему миру. Главным событием этого дня является прогнозирование прихода весны. А происходит это следующим образом: сурка выманивают из норки, если в солнечный день он увидит свою тень и, испугавшись, вернется в нору – впереди еще шесть недель зимы. Если же в этот день пасмурно (сурок не увидит свою тень) – весна будет ранней, и холода отступят.

Самый известный предсказатель прихода весны – сурок по кличке Фил из американского городка Панксатони в штате Пенсильвания.

Ежегодно День сурка отмечается 2 февраля. Конечно же, к таким прогнозам нужно относиться с юмором. Начиная со второй половины XIX века, предсказание сурка-синоптика оправдываются на 50%.

Праздник имеет многовековую историю. 2 февраля древние римляне прогнозировали погоду по поведению ежа. Принцип был тот же, что и сейчас. Эта традиция сохранилась в Западной Европе, например в Германии приход весны предсказывали по пробуждению барсука или медведя. Существует примета: «Если сурок видит свою тень, значит, будет еще шесть недель зимы».

В XVIII столетии поселенцы из Германии и Голландии принесли эту традицию в Америку. На территории Северной Америки роль синоптиков досталась суркам, поскольку там не водятся ни ежи, ни барсуки. В XIX веке был создан Клуб Сурка из Панксатони. 2 февраля 1886 года – был отпразднован первый официальный День сурка.

В Украине роль почетного предсказателя погоды досталась сурку Тимке 2 из поселка Гайдары в Харьковской области. Примечательно, что животное не только предсказывает погоду, но и курс валют.