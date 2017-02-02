Социологи выяснили, кем ощущают себя жители Украины

52% жителей самоидентифицируют себя как граждане Украины, 3% – как граждане бывшего СССР

У более половины жителей страны (52%) преобладает национально государственная идентичность – ощущение себя в первую очередь как украинцев / граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, сообщает Цензор.НЕТ.

Второй по значимости является локальная идентичность – отождествление себя прежде всего со своей малой родиной (городом, селом, районом), именно так прежде всего себя ощущает каждый третий житель страны (30%).

С большим отрывом замыкает тройку наиболее распространенных самоидентификаций региональная идентичность – ощущение себя жителем своего региона (области или группы областей), так себя ощущает 7% жителей Украины.

Такое же число опрошенных в сумме отдало предпочтение другим видам самоидентификации: 3% советско-постсоветской, 2% европейской и 2% космополитической (гражданин мира).

Более высокий уровень национально-государственной самоидентификации отмечается в центре (59%) и на западе (54%) Украины, тогда как на юге и востоке он несколько ниже (43–44%).

Для южных областей больше, чем для других регионов, характерна локальная идентичность жителей (44% против 26% в центре и на востоке, а также 30% на Западе).

Для восточного региона в большей мере, чем для других, актуальна региональная идентичность жителей (13% против 4–8% в остальных регионах). Также на юге и востоке больше, чем на западе и в центре, людей с постсоветской идентичностью (4–6% против 1%).

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 декабря 2016 года среди 1803 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.