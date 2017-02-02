«Укрзализныця» сменит белье

Главное железнодорожное ведомство заменит более 580 тыс. комплектов постельного белья для пассажирских поездов

Первые 92 тыс. комплектов постельного белья и 1,1 тыс. матрасов железные дороги уже получили. Еще должны поставить 28 тыс. зимних и 18 тыс. летных одеял и более 19 тыс. матрасов. Об этом информирует Delo.ua.

В 2017 году «Укрзализныця» планирует массово заменять подушки, одеяла и матрасы на более удобные для пользования, отойти от «советских» стандартов и ввести новые – с учетом современных материалов и технологий.

Поэтому компания организовала встречу с 14 производителями, которые представили комплекты постельного белья, подушки, матрасы, одеяла, полотенца, простыни и другие текстильные изделия, предназначенные для пассажирских вагонов.

«Время обновляться, отказываться от использования в поездах перьевых подушек и другого устаревшего съемного инвентаря. Проект соответствующего приказа уже на рассмотрении в Министерстве инфраструктуры Украины. Мы рассчитываем к марту получить согласование на обновление стандартов и сделать 2017 годом массового обновления», – заявил во время выставки директор по пассажирским перевозкам и сервиса «Укрзализныци» Игорь Романкив.

Он также сообщил, что хочет расширить эксперимент: «Попросим у производителей предоставить несколько комплектов белья для эксперимента с участием пассажиров, проведем анкетирование и узнаем, какие именно комплекты понравились пассажирам больше».

В 2016 году ведомство купило более 230 тыс. новых постельных комплектов, свыше 40 тыс. одеял и более 31 тыс. матрасов. Они поступили в 76 поездов международного и внутреннего сообщения. В первую очередь новое белье получили фирменные поезда повышенной комфортности категорий «Ночной экспресс» и «Ночной быстрый».