Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек (фото)

Продажа билетов начнется на следующей неделе

Посетить концерты международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве смогут 10 тысяч 752 человек. Об этом сообщает MIGnews со ссылкой на NewsOne.

Согласно схеме предварительной рассадки в концертном зале Международного выставочного центра обустроят шесть сидячих секторов, фан-зону и VIP-зону.

В фан-зону смогут попасть три тысячи 300 человек, в секторы A и F по 1468 человек, в секторы В и Е – по 1305 человек, а в угловые секторы C и D – по 673 человек. Билеты в VIP-зону достанутся 560 зрителям.

Также сообщается, что продажа билетов начнется на следующей неделе, всего будет девять концертов, среди них генеральные репетиции, полуфиналы и финал. Все концерты пройдут с 8 по 13 мая.

В настоящее время нет информации о том, сколько попросят за билеты, но с девяти концертов организаторы намерены получить 44 млн. 138 тыс. гривен.

После проведения тендера выяснилось, что реализовать билеты будет частное предприятие V-Ticket. Компания подала самое невыгодное экономическое предложение – 2 млн. 537 тыс. 926 гривен, комиссия составит практически 6% от общей выручки. Члены тендерной комиссии приняли решение отклонить три другие заявки, заявив, что не получили необходимые документы.