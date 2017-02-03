На Донбассе подстрелили боевика «Гиви», вся его охрана убита

Боевик пытался в составе бандформирования вернуть утраченные рубежи под Авдеевкой

Главарь террористической группировки «Сомали» Михаил Толстых по прозвищу «Гиви» был подстрелен во время боев под Авдеевкой. Информацию об этом подтвердил источник в Администрации президента Украины.

Сообщается, что ранение он получил в результате боев в районе Авдеевской промзоны, которые начались с 29 января, в результате чего украинские войска заняли новую позицию неподалеку от промзоны. который пытался в составе бандформирования вернуть утраченные рубежи.

«Сначала была информация, что он контужен, потом появилась уточняющая информация, что он ранен», - сообщил источник.

Кроме того, по имеющимся данным, вся охрана террориста была убита.