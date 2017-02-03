Из-за непогоды аэропорт «Борисполь» вынужден менять расписание рейсов

Украинцев просят следить за изменениям в расписании, чтобы не пропустить свой рейс
Из-за неблагоприятных погодных условий международный аэропорт «Борисполь» сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов. Об этом говорится на официальной странице аэропорта
«Уважаемые пассажиры, из-за неблагоприятных погодных условий и переохлажденного дождя возможны изменения в расписании рейсов аэропорта» Борисполь «. Пожалуйста, внимательно следите за информацией на онлайн табло», - говорится в сообщении на странице в Facebook.
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Теги: аэропорт "Борисполь", задержка рейсов, погода, зима, взлетная полоса
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