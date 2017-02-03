На выходных Украину накроют метели и мокрый снег

Синоптики прогнозируют на выходные мокрый снег и метели.
Также, согласно их прогнозу, 5 февраля начнется оттепель. Такую погоду на выходных обещает Укргидрометцентр.
В субботу в большинстве областей ожидается плюсовая температура, местами до +7. Теплее всего будет в западных областях. А холоднее всего - на востоке.
Во всех регионах пройдут осадки в виде мокрого снега или дождя. Исключение - центральная часть Украины.
5 февраля тучи уйдут и по всей стране ожидается ясная погода. Дневная температура будет колебаться от –1 до +7. Ночью растаявшее за день подморозит. Ожидается -2...-5. На дорогах сохранится гололед.
Как сообщали «Комментарии», 3 февраля «Укравтодор» из-за гололеда ограничил движение транспорта в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: мокрый снег, оттепель, погода, снег
Последние новости
|
18:16
|
18:10
|
18:05
|
18:00
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0