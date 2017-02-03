На выходных Украину накроют метели и мокрый снег

Синоптики прогнозируют на выходные мокрый снег и метели.

Также, согласно их прогнозу, 5 февраля начнется оттепель. Такую погоду на выходных обещает Укргидрометцентр.

В субботу в большинстве областей ожидается плюсовая температура, местами до +7. Теплее всего будет в западных областях. А холоднее всего - на востоке.

Во всех регионах пройдут осадки в виде мокрого снега или дождя. Исключение - центральная часть Украины.

5 февраля тучи уйдут и по всей стране ожидается ясная погода. Дневная температура будет колебаться от –1 до +7. Ночью растаявшее за день подморозит. Ожидается -2...-5. На дорогах сохранится гололед.

Как сообщали «Комментарии», 3 февраля «Укравтодор» из-за гололеда ограничил движение транспорта в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черкасской областях.