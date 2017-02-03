Обнародован календарь праздников без 8 марта и 9 мая

Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович обнародовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней

Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями:

Шевченковский день – 9 марта;

День памяти и примирения – 8 мая;

День Конституции Украины – 28 июня;

День Независимости Украины – 24 августа;

День семьи – вторая пятница сентября;

День защитника Украины – 14 октября.

Новый год – 1 января;

Рождество Христово – 7 января;

Пасха – один день.

Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - ред). «Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая», - говорится в сообщении.

После громкого общественного резонанса, вызванного планами отмены выходных на весенние праздники, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, выступил с заявлением. Он утверждает, что в Украине предлагается не отменять праздники 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая, а просто перенести выходные с этих дней.