Обнародован календарь праздников без 8 марта и 9 мая

Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович обнародовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней
Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями:
Шевченковский день – 9 марта;
День памяти и примирения – 8 мая;
День Конституции Украины – 28 июня;
День Независимости Украины – 24 августа;
День семьи – вторая пятница сентября;
День защитника Украины – 14 октября.
Новый год – 1 января;
Рождество Христово – 7 января;
Пасха – один день.
Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - ред). «Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая», - говорится в сообщении.
После громкого общественного резонанса, вызванного планами отмены выходных на весенние праздники, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, выступил с заявлением. Он утверждает, что в Украине предлагается не отменять праздники 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая, а просто перенести выходные с этих дней.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: 1 мая, 8 Марта, 9 мая, выходные, праздники Украины
Последние новости
|
15:07
|
15:07
|
14:59
|
14:47
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0