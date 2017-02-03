Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР

Если такие документы принимают в гостиницах, поездах, самолета России, то только в целях гуманитарной помощи их обладателям

Россия не признает на официальном уровне паспорта ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но при этом известны факты. когда люди с такими паспортами пользовались услугами российской железной дороги, авиакомпаний, гостиниц.

«Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее «Комментарии" писали о том, что главный полицейский Донецкой области рассказал о потерях боевиков.