Крупнейший производитель сигарет решил отучить украинцев курить

Philip Morris придумал, как заставить украинцев бросить курить

Несмотря на то, что в Украине впервые, с 2006 года объемы производства сигарет, выпускаемых для потребления на внутреннем рынке, не упали (по данным Госкомстата 114 млрд в 2006 г., 72 млрд в 2017 г. - ред), производители начали всерьез задумываются об отказе от своего традиционного продукта.

В 2016 году сигареты на украинском рынке долго дешевели. Как следствие, на треть выросло потребление в категории «доступних сигарет» (до 18 грн. за пачку) и сократилось потребление «бюджетных» (до 15 грн за пачку). Об этом сообщил Генеральный директор Филип Моррис Украина Михалис Александракис.

По словам Александракиса, государство может способствовать отказу от курения разработав такие законодательные нормы, которые помогли бы популяризовать альтернативы вредной привычке.

В компании считают, что такой альтернативой может стать система нагревания табака - собственная разработка компании IQOS. По слова производителя сигарет, данная технология заключается в том, что в системе табачные картриджи нагреваются до высокой температуры, но не достигают горения. Александракис заявил, что компания готова целиком отказаться в перспективе от производства традиционных сигарет.

По результатам опроса, эксперты уверены, что успех альтернативных систем зависит от их ценовой доступности для потребителя. Пока украинцы не готовы инвестировать в свое здоровье в условиях нестабильной экономики.

Также они считают, что должно пройти как минимум 5-10 лет до того момента, пока украинцы сами откажутся от самой вредной привычки.