Сегодня в Украине стартует Национальный отбор «Евровидение-2017»

В этом году национальный отбор будет состоять из трех полуфиналов, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля

Сегодня в 19:00 состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 который будет транслировать UА:Первый.

Сегодня со своими композициями певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Беларуси, которые будут представлять свои страны на Евровидении-2017.

В этом году нацотбор будет состоять с трех полуфиналов, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят по восемь исполнителей, однако имя артиста, который представлять будет нашу страну на песенном конкурсе, станет известно только 25 февраля.

Система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют посредством sms, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Напомним, с 18 февраля закроют на ремонт и подготовку к Евровидению один из входов на станции киевского метро «Левобережная».

Как сообщали «Комментарии», пользователи социальных сетей высмеяли логотип песенного конкурса «Евровидение-2017». Они пытались понять, что же на самом деле было изображено на логотипе: кто-то предположил, что это круасан, кто-то нашел сходство с прической лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Напомним, 30 января был обнародован официальный логотип и лозунг музыкального конкурса «Евровидение-2017». Национальное украинское женское украшение намысто стало эмблемой международного песенного конкурса.

Как сообщалось ранее, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме. Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.

Ранее сообщалось о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в украинской столице «Евровидения-2017» было отменено действие черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.

В черном списке - около сотни артистов России, которые не раз высказывали свою поддержку оккупации Крыма и Донбасса. В частности, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Александр Розенбаум и др.