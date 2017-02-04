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Стало известно, во что будут играть дети в 2017 году (фото)

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Много игрушек было представлено на выставке

На крупнейшей в мире ярмарке игрушек и игр Spielwarenmesse в Нюрнберге представлено около 75 тысяч новинок

Новинкой стал развивающий конструктор GraviTrax немецкой компании Ravensburger из деталей которого можно построить лабиринт и изучить, например, закон всемирного тяготения.

Виртуальная реальность плюс дистанционно управляемый автомобиль. Revell Control X-treme Raver VR Racer - продукт американского производителя. Дети собирают и запускают роботизированный автомобиль с помощью специально разработанного бесплатного приложения для смартфона. А если надеть входящие в комплект 3D-очки, то можно также самостоятельно создавать виртуальный ландшафт для автомобиля.

Проказники-пингвины носятся по школе, а их пытается догнать и наказать управдом. Самым сообразительным, ловким и быстрым пингвинам достаются рыбки. Победит тот, у кого их в конце окажется больше всех. Настольная игра Icecool немецкой фирмы Amigo рассчитана на несколько участников, от которых требуется внимание и смекалка. В нее можно играть всей семьей.

Игрушки из натурального и экологически чистого дерева уже давно переживают ренессанс. На снимке - детский деревянный конструктор Tegu Beans and Tumtum Magnetic Wooden Block Set, разработанный американской компанией Tegu. Его детали соединяются с помощью встроенных в них магнитов. Эта развивающая игра рассчитана на самых маленьких.

Интерактивный конструктор Lego Boost, продукт датской компании Lego, предназначен для детей младшего школьного возраста. Используя его, они играючи могут попробовать себя в роли программистов. Сначала ребенку предлагается собрать несколько моделей вроде робота Верни или котенка Фрэнки, а потом с помощью специального приложения для смартфона или планшета - их еще и оживить.

Разноцветные детали, фонарики, пищалки, - развивающую у детей моторику игрушку «Хамелеон» представляет американская фирма Infantino BKids. Она рассчитана на малышей. Если нажимать на зверька, он будет издавать забавные звуки.

Спорт-буль - игра в шары французского происхождения. Международная компания International Stationery показывает в Нюрнберге миниатюрную настольную игру в шары Sjoel de Boules. Принять участие в ней могут и дети, и взрослые. Площадка для игры - обычный стол. Задача участников - расположить свои серебристые металлические шарики-були как можно ближе к красному шарику-бюту или выбить шары соперника.

Эти матерчатые мешочки наполнены разноцветным мелом. Когда по ходу игры дети бросают их на пол или друг в друга, образуются разных цветов облака. Родители могут не беспокоиться: пыль от этих мелков не наносит вреда здоровью, а следы ее легко удаляются. Мелки-бомбы - творение немецкой фирмы XTREM Toys & Sports.

А это аналоговая игра Mighty Mountain Mine, продукт международной компании Hape International. Она представляет собой железную дорогу, которая идет из шахты и по спирали проходит через разные кольца, мосты, туннели. Поезд везет по ней добытый в недрах земли уголь. Эта игра, как и все остальные представленные в нашей галерее, претендует на звание «игры года».

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Источник: «Deutsche Welle»,

Теги: выставка, дети, игрушки, мир

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