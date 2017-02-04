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общество

Блокада Донбасса создает угрозу энергетической безопасности страны - Андрей Рева

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Андрей Рева о блокаде поставок угля из ОРДЛО

Стоит ли блокада Донбасса энергетической независимости Украины?!

Министр социальной политики Украины Андрей Рева высказал мнение о неэффективности методов борьбы с контрабандой, которые предусматривают блокаду Донбасса путем закрытия железнодорожных переездов. Кроме того, такие действия генерируют проблемы для энергоснабжения Украины.  

«В разгар зимы, когда обострилось противостояние на востоке страны, лишать Украину угля, необходимого нам для производства электрической энергии, это не лучшая идея, которую можно было бы обсуждать», – сказал министр.

Также, по мнению Ревы, инициаторы угольной блокады могут быть причастны к организации автомобильной блокады Киева незадолго до теперешних событий.

«Такие странные совпадения происходят, что буквально перед началом всех этих событий по блокированию железной дороги у нас было блокирование Киева», – добавил министр.

Как ранее сообщали «К:», группа активистов, предположительно ветераны добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар», заявила о начале блокады неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Однако, первый командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук опроверг участие айдаровцев в этой акции и считает, что это контрабандисты, которые пытаются вернуть контроль над потоками нелегальных грузов.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентин Землянский высказал мнение, что без поставок угля из ОРДЛО произойдет коллапс в энергетической сфере примерно через месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

По факту блокирования железной дороги в Луганской области открыто уголовное производство.

 

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к снижению бюджетных отчислений. Единственной альтернативой углю из ОРДЛО может стать уголь из России. Однако, покупать придется за валюту, что приведет к росту курса доллара. Более того, блокада ухудшает инвестиционный климат страны, что приведет к многомиллиардному ущербу в ближайшей перспективе. Выиграет ли от этого Украина?!

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Теги: блокада, Донбасс, Минсоцполитики, ОРДЛО, Уголь, энергетика, батальоны Донбасс и Айдар, Андрей Рева

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