Чернобыльскую зону в усиленном режиме начали охранять военнослужащие

Главная задача военнослужащих - противодействие незаконному пересечению границы, вывозу металлолома, янтаря

Чернобыльскую зону начали охранять в усиленном режиме. Теперь бойцы Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины совместно с Нацполицией будут нести службу на границе Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В течение двух месяцев каждый день более 70 военнослужащих будут нести службу в указанном районе. Их главная цель - противодействие незаконному пересечению границы, вывозу металлолома, янтаря. Также военные будут задерживать туристов, которые незаконно проникают в зону отчуждения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что китайцы хотят построить в Чернобыле солнечную электростанцию.