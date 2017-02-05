В трех областях Украины движение на дорогах ограничено из-за непогоды

Дождь при минусовой температуре стал причиной ограничений для транспорта

В Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях сохраняются ограничения на въезд автотранспорта на дороги из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В Винницкой области причиной ограничений движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования стал дождь при минусовой температуре и гололедица.

В Хмельницкой области введено ограничение на движение большегрузного транспорта и автобусов по дорогах местного значения, на Закарпатье движение по трассе Свалява - Мукачево перекрыто для всего транспорта. Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на дороги Закарпатья сошло шесть лавин.