В трех областях Украины движение на дорогах ограничено из-за непогоды

Дождь при минусовой температуре стал причиной ограничений для транспорта
В Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях сохраняются ограничения на въезд автотранспорта на дороги из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
В Винницкой области причиной ограничений движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования стал дождь при минусовой температуре и гололедица.
В Хмельницкой области введено ограничение на движение большегрузного транспорта и автобусов по дорогах местного значения, на Закарпатье движение по трассе Свалява - Мукачево перекрыто для всего транспорта. Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.
Ранее «Комментарии" писали о том, что на дороги Закарпатья сошло шесть лавин.
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Теги: гололедица, дождь, Дороги, непогода, ограничения
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