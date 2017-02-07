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Покупки в «Укркаталог» – легко, удобно и недорого!

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Качественные товары по доступным ценам

Украинцы уже убедились: качественные товары можно приобрести по доступным ценам

Дистанционная торговля приобретает всё большую популярность. Преимущества таких покупок неоспоримы: во-первых, это удобно — все необходимое можно приобрести, не выходя из дома; во-вторых, это выгодно — цены в каталогах часто гораздо ниже магазинных. Кроме того, это возможность для жителей регионов, удаленных от районных центров и крупных городов с развитой инфраструктурой, покупать качественные товары по выгодным ценам.

Еще несколько лет назад для того, чтобы купить нужный товар «не выходя из дома», нужно было заполнить бланк заказа, пойти на почту, купить конверт и марку, отправить заказ на адрес компании. Однако ждать, пока письмо дойдет, пока заказ обработают и пока почта доставит долгожданную посылку, не всегда есть возможность. Поэтому компания «Укркаталог» активно использует для связи с клиентами стационарные телефоны и мобильную связь. Все это делает оформление заказа еще более простым и доступным для каждого клиента.

Как же выбрать среди многочисленных компаний, занимающихся дистанционной торговлей в Украине, честную и надежную? Еще раз советуем обратить внимание на «Укркаталог».

Благодаря сочетанию доступных цен, превосходного качества товаров и высокого уровня сервиса, клиенты компании «Укркаталог» смогли убедиться, что покупки дистанционно — это легко, удобно и недорого!

Сотрудничество с украинскими производителями, поставщиками качественной импортной продукции, позволяет пополнять ассортимент чем-то интересным. Традиционно в «Укркаталог» уделяется особое внимание качеству товара. Регулярные проверки гарантируют, что продукция отвечает строгим европейским стандартам и имеет все необходимые сертификаты. Для клиентов же это значит, что товары соответствуют заявленным характеристикам и прослужат длительное время.

Визитной карточкой «Укркаталог» является внимательное отношение к каждому клиенту.

Если возникают вопросы, всегда можно обратиться за помощью в контакт-центр, позвонив по телефонам: 044) 492 60 70, 0 (800) 30 60 70. Операторы с радостью помогут Вам!

Компания активно развивается и делает все возможное, чтобы ее клиенты оставались довольными и снова возвращались в «Укркаталог» за покупками.

Те, кто уже выбрал для себя «Укркаталог», смогли на личном опыте убедиться, что слоган «Меньше платишь, больше получаешь» – максимально исчерпывающе характеризует выгоды покупок в компании.

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Теги: каталог online, онлайн заказ, покупки, товары онлайн, Укркаталог

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