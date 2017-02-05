Стала известна мощность взрыва, убившего главу милиции ЛНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ огласила данные отчета относительно убийсва Олега Анащенко
Стала известна мощность взрыва машины, в котором погиб начальник «Народной милиции» ЛНР Олег Анащенко. Сообщается об эквиваленте в 4-5 кг тротила. Такие данные огласила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине.
«СММ оценила, что взрывчатое вещество соответствует 4-5 килограммам в тротиловом эквиваленте и что взрыв произошел во время движения», — говорится в распространенном в воскресенье отчете.
Напомним, в субботу утром в Луганске на улице Краснознаменной был взорван внедорожник Toyota, в котором ехал начальник «Народной милиции» ЛНР Олег Анащенко. При взрыве он погиб.
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