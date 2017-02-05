В Черниговской области волк напал в лесу на человека

Пограничники с ножом обезвредили волка, который уже изрядно искусал свою жертву

В селе Задериевка Черниговской области пограничники спасли мужчину, на которого напал волк. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

ЧП произошло в субботу, 4 февраля вечером. Сообщается, что находясь на отдыхе после службы по месту жительства, пограничники услышали крики о помощи. Выбежав на улицу, они увидели, что на местного жителя напал волк. Не раздумывая пограничники бросились на помощь несчастному.

Жертва дикого зверя уже находилась в тяжелом состоянии от многочисленных укусов. Пограничникам пришлось справляться с волком с помощью ножа.

Пострадавшего сразу же доставили в в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи.

О данном факте пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции.

В сообщении Госпогранслужбы указывается, что волк был бешеным, но подтверждается ли это лабораторными исследованиями пока неизвестно.

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