Ахметов вернул Авдеевке свет

Авдеевский коксохим пока работает в режиме горячей консервации на одном из четырех необходимых высоковольтном вводе

Сегодня удалось обеспечить Авдеевку светом, восстановив одну из линий электропередач. Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор Авдеевского коксохима (АКХЗ) Муса Магомедов. Он отметил, что энергетикам удалось справится со своей задачей благодаря активной работе СЦКК (Совместный центр контроля и координации), ОБСЕ, МЧС и личному участию губернатора Павла Жебривского.

После решения главных проблем с электро- и водоснабжением, начаты активные ремонтно-восстановительные работы бригадами города и МЧС.

По словам Магомедова, АКХЗ пока пребывает в режиме частичной консервации и работает на одном из четырех необходимых высоковольтном вводе. Два коксовых цеха работают в режиме горячей консервации, два - в обычном режиме. Директор завода сообщает, что количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы, как для предприятия так и для города.

«Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены. И нужно чётко понимать что один ввод на город, завод и ДФС (донецкая фильтровая станция - Ред.) из четырёх в условиях перманентных боевых действий - катастрофически мало», - написал в соцсети Муса Магомедов.

Напомним, 31 января Авдеевка осталась без электроснабжения и тепла из-за поврежденных обстрелами линий электропередач. АКХЗ был обесточен и переведен в состояние горячей консервации.

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