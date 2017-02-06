Эксперимент. Как харьковчане реагируют на избиение ребенка (ВИДЕО)

Далеко не все прохожие пришли на помощь школьнику
Участники харьковской группы «PrankShow» решили проверить, как прохожие будут реагировать на избиение школьника. Трое добровольцев сыграли жертву и двух хулиганов. Все происходило в самом центре города – в арке Дворца труда, где много прохожих, рядом – магазины и офисы. Ребята «прессовали» жертву, требуя то телефон, то деньги.
В адрес школьника сыпались угрозы, рюкзак оказался на земле. Однако далеко не все пришли на помощь жертве. Примечательно, что молодые люди в основном проходили мимо, делая вид, что не замечают, как издеваются над мальчиком. Вступались за школьника в основном представительницы слабого пола, а также мужчины 50-60 лет.
Весьма предсказуемо было то, что после того, как одна прохожая поднимала крик, к ней тут же присоединялись и другие защитники.
Фото: кадр из видео
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Харьков. Комментарии»
Теги: дети, избиение, криминал, насилие, Харьков, реакция прохожих
Последние новости
|
14:20
|
14:17
Косметологи назвали 5 бюджетных способов поддержания красоты
|
14:11
Как количество детей в семье влияет на здоровье родителей, выяснили медики
|
14:09
Политолог: Парасюка нужно посадить за нападение на полицейского
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0