Политолог: Парасюка нужно посадить за нападение на полицейского

Кирилл Сазонов высказал мнение о необходимости уголовного наказания дл нардепа Парасюка за нападение на представителя власти

Народного депутата Украины Владимира Парасюка нужно привлечь к уголовной ответственности и снять с него неприкосновенность за нападение на полицейского. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов.

«Снятие неприкосновенности, суд, законный пятерик общего режима и закрыли вопрос. Мы же с Парасюком равны перед законом?», - написал Сазонов на своей странице в Facebook.

Политолог отметил, что если к примеру, он ударит страджа порядка, то его разумеется посадят, и совершенно заслуженно

«А тут? Жду уголовного дела и голосования в Верховной Раде. Будет хороший прецедент», - добавил он.

Также Сазонов отметил, что раньше Парасюк «ездил на красный по Хрещатику, а теперь перешел на новый уровень».

Как сообщали «Комментарии», 5 февраля на блокпосту в Бахмуте нардеп Владимир Парасюк, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой. Сам нардеп от обвинений открещивается.

По данному факту прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения.