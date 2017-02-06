Политолог: Парасюка нужно посадить за нападение на полицейского

Кирилл Сазонов высказал мнение о необходимости уголовного наказания дл нардепа Парасюка за нападение на представителя власти
Народного депутата Украины Владимира Парасюка нужно привлечь к уголовной ответственности и снять с него неприкосновенность за нападение на полицейского. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов.
«Снятие неприкосновенности, суд, законный пятерик общего режима и закрыли вопрос. Мы же с Парасюком равны перед законом?», - написал Сазонов на своей странице в Facebook.
Политолог отметил, что если к примеру, он ударит страджа порядка, то его разумеется посадят, и совершенно заслуженно
«А тут? Жду уголовного дела и голосования в Верховной Раде. Будет хороший прецедент», - добавил он.
Также Сазонов отметил, что раньше Парасюк «ездил на красный по Хрещатику, а теперь перешел на новый уровень».
Как сообщали «Комментарии», 5 февраля на блокпосту в Бахмуте нардеп Владимир Парасюк, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой. Сам нардеп от обвинений открещивается.
По данному факту прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения.
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Теги: Бахмут, блокада поставок, Владимир Парасюк, депутатская неприкосновенность, Кирилл Сазонов, мандат, уголовная ответственность
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