Тимошенко пригрозила премьер-министру отставкой

«Батькивщина» намерена инициировать подписание проекта постановления об отставке Кабмина

Политсила Юлии Тимошенко будет инициировать отставку Кабинета министров. Об этом заявила сама глава фракции «Батькивщина».

«Надо инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и сделать это как можно быстрее. Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчете правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана», - сообщила Юлия Тимошенко в кулуарах во время заседания согласительного совета 6 февраля.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко и Гройсман внесли в декларации еще сотни тысяч доходов.