Проекты строительной компании ТММ могут быть заморожены

Корпоративные права на компанию вероятнее всего будут арестованы из-за неспособности ее собственника и генерального директора Николая Толмачева рассчитаться по кредитам, составляющим несколько десятков миллионов долларов

В ближайшее время работы на строительных площадках компании ТММ в Киеве и Харькове могут быть остановлены на неопределенный срок. Об этом сообщили в одном из столичных агентств недвижимости.

«Мы предупреждаем своих клиентов, что ТММ сейчас в зоне риска, так как у собственника компании большие непогашенные долги, и его кредиторы сейчас пытаются арестовать корпоративные права на кипрскую компанию TMM Real Estate Development plc, владеющую 100% девелоперско-строительной компании Фирма «Т.М.М.» - ООО (Киев). По информации наших источников, арест может состояться по иску одного из украинских банков. В случае удовлетворения требований банка, финансирование объектов незавершенного строительства ТММ будет заблокировано, а проведение строительных работ – остановлено», - пояснили в агентстве недвижимости

В минувшем году три украинских банка заявили о невозвращении кредитов компаниями, аффилированными с владельцем ТММ Николаем Толмачевым. В частности, 24 мая 2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомочность требований «Ощадбанка» о взыскании задолженности в 619 млн грн с ЗАО «ТММ-Энергострой». В августе Хозяйственный суд Киева обязал девелоперскую компанию ТММ передать «Укрсоцбанку» ипотечное имущество - две его квартиры и офисы общей стоимостью около 400 млн грн. 11 ноября 2016 года Печерский районный суд Киева вынес решение о запрете выезда за пределы Украины Николаю Толмачеву. Постановление было вынесено на основании обращения государственного исполнителя в рамках исполнительного производства о взыскании с Толмачева задолженности по кредитному договору в пользу банка ПУМБ на сумму более $15 млн. 20 декабря Апелляционный суд Киева оставил это решение без изменений.

В ходе исполнительных производств по искам кредиторов также были конфискованы квартира и личный автомобиль учредителя ТММ. На своей станице в Facebook Николай Толмачев назвал 2016 год «годом свободного падения», впоследствии эта запись была удалена.

В компании ТММ отказались комментировать ситуацию. Официальный сайт ТММ в настоящее время отключен хостинг-провайдером из-за неуплаты.

Под управлением ТММ остались два объекта незавершенного строительства в Киеве – 4 очередь ЖК «Сонячна Брама» и ЖК «Альтер Эго», совместный проект компаний ТММ и «Геос».

Справка: «Т.М.М.» — строительная компания, работающая с 1994 года. Занимается строительством жилых комплексов, а также офисных, торговых, промышленных и инфраструктурных объектов. По данным «Т.М.М.», компания с момента своего основания к концу 2015 года реализовала 34 проекта недвижимости общей площадью более 750 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире, Херсонской области и Крыму. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, долей 100% в уставном капитале «Фирмы «Т.М.М.» владела TMM Real Estate Development plc (Кипр). Уставный капитал «Т.М.М.» составляет 747,79 млн грн, ее конечным бенефициаром и генеральным директором является Николай Толмачев.