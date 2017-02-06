В Украине заработала детская полиция

Первые в Украине школьные патрули начали работу в Ужгороде и Мукачево

Сегодня начали работу первые школьные патрульные которые будут следить за порядком и безопасностью в своей школе. Запуск этого проекта под названием «Children patrol police» состоялся в одной из общеобразовательных школ Ужгородского района.

Дети приняли присягу, получили первые звания, а завтра - выйдут патрулирование по школе, чтобы выявлять нарушителей дисциплины.

«Школьный патруль поможет ученикам с детства соблюдать законодательство», - считает начальник Управления патрульной полиции Ужгорода, и Мукачева Юрий Марценишин.