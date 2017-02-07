В Харькове госисполнитель потерял документы и «завалил» дело на 130 тысяч гривен

Госслужащий отправил бумаги к коллегам в Одесскую область, где находится предприятие с таким же названием, как и в харьковском деле

Сотрудник исполнительной службы потерял документы о взыскании с предприятия в пользу государства 130 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины) прокуратура начала уголовное производство. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, с 2014 года в отделе государственной исполнительной службы одного из районных управлений юстиции на исполнении находилось решение суда о взыскании с фермерского хозяйства 130 тыс. грн.

Отделение государственного фонда поддержки фермерских хозяйств предоставило аграрию средства на приобретение техники. Но фермер, как выяснилось, потратил деньги не по назначению, потому должен был их вернуть. Добровольно отдавать деньги государству мужчина отказался. Суд принял решение о принудительном взыскании суммы.

«Но государственный исполнитель вместо того, чтобы арестовать, изъять и реализовать сельскохозяйственные посевы должника, и тем самым исполнить решение суда, не принял всех мер принудительного характера. Он безосновательно окончил исполнительное производство и потерял документ. Служащий отослал бумаги в исполнительную службу в Одесской области, где находится фермерское хозяйство с тем же названием, что и хозяйство на Харьковщине, но оно не имеет к нему никакого отношения», - пояснил Мельник.

Досудебное расследование продолжается.