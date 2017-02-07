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Украинский мультик бьет рекорды в международном прокате

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Роли героев озвучивали Виктор Андриенко, Руслана Писанка, Сергей Сивохо и Василий Вирастюк

«Микита Кожум’яка» был представлен на Каннском фестивале, и его забрали в прокат 15 стран мира

Первый украинский полнометражный 3D-мультфильм «Микита Кожум´яка» вышел в международный прокат. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, пишет Gazeta.ua.

«За первый уикенд первый украинский полнометражный 3D-анимационный фильм собрал в международном прокате: 637,023 PLN (4,350 млн. грн.) – в Польше и 423 552,43 TL (3,071 млн. грн.) – в Турции, а количество зрителей составило более 70 тысяч», – говорится в сообщении.

По словам продюсера Дмитрия Белинского, создатели мультфильма очень волновались, как международный зритель его воспримет, ведь для Украины это первый опыт.

На очереди прокат мультфильма еще в более чем 60 странах. И следующие страны, куда отправится The Dragon Spell – именно так называется лента в международном прокате, – это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.

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Теги: кино, мультфильм, прокат, Никита Кожумяка

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