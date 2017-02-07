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общество

В четырех областях Украины ограничили движение транспорта

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Над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальщики

Из-за ухудшения погодных условий в четырех областях Украины ввели ограничения на движение транспорта

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 

«Сегодня с 7:00 до 10:00 введено ограничение движения в Киеве для грузовиков с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в Черкасской области введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах области общего пользования: М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01 Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622); 08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81+300 – км 169+117). 

В Закарпатской области временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км. 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и движения. Это связано было с переливом воды через дорожное покрытие. 

Кроме того, в Хмельницкой области ограничили движение фур и автобусов по автодорогам местного значения.

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Теги: непогода, ограничение въезда, снег, транспорт

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