В Запорожье студент, рискуя жизнью, спас собаку (видео)

Видео вызвало большой резонанс в соцсетях
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как парень, рискуя жизнью, спасает из ледяной воды провалившуюся в прорубь собаку. Этот ролик вызвал большой резонанс в соцсетях и пользователи установили имя героя.
Оказалось, что попавшее в беду животное спас студент местного университета Дмитрий Костюченко. А видео на канале Youtube было опубликовано его родственницей Светланой Костюченко. На данный ролик собрал уже более 68,5 тысяч просмотров.
Ранее «Комментарии" писали о том соцсети растрогала история дружбы между лабрадором и кабаном.
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