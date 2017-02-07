В Запорожье студент, рискуя жизнью, спас собаку (видео)

Видео вызвало большой резонанс в соцсетях

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как парень, рискуя жизнью, спасает из ледяной воды провалившуюся в прорубь собаку. Этот ролик вызвал большой резонанс в соцсетях и пользователи установили имя героя.

Оказалось, что попавшее в беду животное спас студент местного университета Дмитрий Костюченко. А видео на канале Youtube было опубликовано его родственницей Светланой Костюченко. На данный ролик собрал уже более 68,5 тысяч просмотров.

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