Министр энергетики заявил об угрозе веерных отключений электроэнергии

Блокада железной дороги на оккупированный Донбасс может оставить Украину без электричества или повлечь непредвиденные расходы в 20 млрд грн, которые лягут на плечи украинцев, считает министр Игорь Насалик.

Украине грозят веерные отключения из-за блокады Донбасса, поскольку теплоэлектростанции не получают антрацит для производства электроэнергии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптации, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме», - сказал Насалик.

По словам министра, оперативно привезти импортный уголь не получиться – срок его доставки 50-60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать, но это возможно только за счет ограничения электроэнергии.

Также по мнению министра, цена на уголь может быть завышена на 30-40%, если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля. Таким образом на плечи потребителей могут лечь дополнительные 20 млрд грн.

Напомним, что активисты в комуфляжной форме и группа народных депутатов блокируют несколько железнодорожных переездов с неконтролируемыми территориями Донбасса. Сегодня 11-й день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.

Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-комбат «Айдара» обвинил правоохранителей в бездеятельности в ситуации с блокадой ж/д.