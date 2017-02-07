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общество

Министр энергетики заявил об угрозе веерных отключений электроэнергии

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Министр энергетики озвучил нерадужные перспективы

Блокада железной дороги на оккупированный  Донбасс может оставить Украину без электричества или повлечь непредвиденные расходы  в 20 млрд грн, которые лягут на плечи украинцев, считает министр Игорь Насалик.

Украине грозят веерные отключения  из-за блокады Донбасса, поскольку теплоэлектростанции не получают антрацит для производства электроэнергии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптации, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме», - сказал Насалик.

По словам министра, оперативно привезти импортный  уголь не получиться – срок его доставки 50-60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать, но это возможно только за счет ограничения электроэнергии.

Также по мнению министра, цена на уголь может быть завышена на 30-40%, если  Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля. Таким образом на плечи потребителей могут лечь дополнительные  20 млрд грн.

Напомним, что активисты в комуфляжной форме  и группа народных депутатов  блокируют  несколько железнодорожных переездов  с неконтролируемыми территориями Донбасса. Сегодня  11-й день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.

Ранее "Комментарии" писали о том,  что экс-комбат «Айдара» обвинил правоохранителей в бездеятельности в ситуации с блокадой ж/д.

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Теги: блокада поставок, веерные отключения, Донбасс, железная дорога, Игорь Насалик, Уголь, Украина, электроэнергия

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