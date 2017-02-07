В ДНР планируют восстановить работу концерна «Стирол»

Террористы намерены запустить производство в оккупированной Горловке
В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике планируют восстановить работу химического комбината «Концерн Стирол» в Горловке, который принадлежит Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».
«Сейчас готовится план запуска «Стирола», – заявил главарь так называемой ДНР Александр Захарченко.
Кроме того, сейчас террористы ДНР определяют список предприятий химических и фармацевтических отраслей, которые должны быть запущены в первую очередь, всего их семь.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Горловка, ДНР, Захарченко, Стирол
Последние новости
|
20:02
Лех Валенса оспорит доказательства о том, что он был «агентом Болеком»
|
19:53
|
19:35
|
19:32
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0