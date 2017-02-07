В ДНР планируют восстановить работу концерна «Стирол»

Террористы намерены запустить производство в оккупированной Горловке

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике планируют восстановить работу химического комбината «Концерн Стирол» в Горловке, который принадлежит Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».

«Сейчас готовится план запуска «Стирола», – заявил главарь так называемой ДНР Александр Захарченко.

Кроме того, сейчас террористы ДНР определяют список предприятий химических и фармацевтических отраслей, которые должны быть запущены в первую очередь, всего их семь.