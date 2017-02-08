СБУ расследует факт поставок в Украину некачественных медицинских аппаратов

Компании, аффилированные с Константином Гаевским более пяти лет поставляли в украинские больницы старые медицинские аппараты под видом новых

Константин Гаевский известен тем, что уже более 10 лет является фактически единственным поставщиком медицинского оборудования фирмы Toshiba на территорию Украины (МРТ - аппараты, УЗИ, рентгены и т. Д.).

Сначала Гаевский был главой представительство Toshiba в Украине. Затем он создал несколько фирм, часть из них – в Словакии, которые получили эксклюзивное право продажи оборудования Toshibа, и продолжил его поставлять в Украину через такие компании как ООО «УМТ +» (код ЕГРПОУ 38716926), ЗАО «УМТ» (код ЕГРПОУ 23718196), ООО «Медторг» (код ЕГРПОУ 32735938), ООО «НПО« ДИКСИОН Украина »(код ЕГРПОУ 37355747).

Поставка медтехники в украинские больницы происходила по тендерным процедурам Минздрава и областных департаментов здравоохранения не менее 5 лет.

Однако, как выяснило следствие, все это время компании поставляли в украинские больницы по завышенным ценам старые, уже бывшие в употреблении аппараты Toshibа под видом новых.

К этому были причастны некоторые областные департаменты здравоохранения и главные врачи отдельных мед учреждений.

Также сотрудники СБУ выяснили, что компании («УМТ +», «УМТ», «Медторг», «НПО «ДИКСИОН Украина») при ввозе на территорию Украины устаревшего оборудования Toshibа предоставляли органам таможенного контроля недостоверные сведения о стоимости аппаратов.

Кроме того, через компании в Словакии («In Med sro» Словакия - основатель Гаевский К.С. и РЕХАК А., «In-X medical sro» Словакия, «SVS T002 SRO» Словакия, «Panax FCS sro», Словакия, «Integral Col Servis sro», Словакия) бюджетные средства выводились заграницу.

Любопытно, что скандалы с оборудованием Toshibа случались и раньше. В частности, в СМИ получило огласку дело с главврачом «Запорожской областной клинической больницы», которого обвинили в закупке ангиографа Toshibа не только по цене, вдвое превышала рыночную, но и под видом другого аппарата.

Правоохранительные органы сейчас только определяют масштабы незаконной деятельности. Счет идет на сотни миллионов. Также уже известно, что «медицинский секонд-хенд» Toshibа сумели поставить в лечебные учреждения минимум десяти областей.

Не исключено, что в рамках уголовного производства правоохранители добавят еще одну квалификацию Уголовного кодекса, а именно - создание смертельной угрозы жизни человека.

Сейчас уже собираются заявления и свидетельства пациентов, которые так и не получили качественного лечения и диагностики на неприспособленных к работе медицинских аппаратах.