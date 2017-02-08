Обнародовано видео с места убийства командира боевиков Гиви

В СБУ пока не располагают информацией об убийстве полевого командира ДНР

В момент срабатывания взрывного устройста командир отряда боевиков ДНР Михаил Толстых (Гиви) находился на рабочем месте в своем кабинете. После взрыва там начался пожар. Прокуратура ДНР уже заявила о том, что к смерти Гиви причастна украинская диверсионно-разведывательная группа. В СБУ и штабе АТО заявили, что пока не располагают данными о сметри полевого командира боевиков.

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев», - сказал советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает «112 Украина».

Ранее "Комментарии" писали о том, что в ДНР задержали шестерых убийц боевика Моторолы.