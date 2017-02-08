Эксперт назвал блокирующих железную дорогу на Донбасс авантюристами

Финансовый эксперт раскритиковал участников блокады железной дороги

Блокаду железной дороги на Донбассе раскритиковал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Есть стратегические объекты. И профессионалы, которые на них работают. И к ним и на километр нельзя подпускать авантюристов, закончивших 3 класса приходской школы… Непонятные люди, возглавляемые персонами с сомнительной репутацией, начинают нарушать монополию государства на насилие, нарушают функционирование стратегического объекта. При этом выбирают блестящий маршрут, по которому уголь с шахты ДТЭКа, зарегистрированной в Украине и платящая там налоги, везут на другое предприятие ДТЭКа, тоже платящая налоги в Украине. Где логика?», - высказал мнение на своей странице в Facebook Сергей Фурса.

«И вроде вы рады, что уголь не идет и у Ахметова болит голова. Его ведь не жалко, он ведь олигарх. И все дела. Но есть один нюанс. А будете вы рады, если во Львове и Киеве начнут отключать электрику в минус 20?», - пишет эксперт.

Напомним, блокада железной дороги на Донбасс началась в Луганской области 26 января. Около полусотни экс-бойцов добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перекрыли участок железной дороги возле сел Золотое и Горное. Также там присутствовали народные депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Минэнерго заявляет, что перемещение угля из Донбасса это не купля-продажа.