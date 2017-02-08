Харьковское землячество России спасло жизнь украинским ветеранам (видео)

Украинские землячества России объявили масштабную гуманитарную кампанию «Братья навсегда»

В Харькове состоялась первая акция в рамках цикла «Помощь забытым ветеранам Великой Отечественной войны».

Активисты Харьковского землячества России решили материально и морально помочь землякам, которые посвятили жизни служению Родине и оказались забытыми властью.

Неравнодушные граждане посетили Харьковский гериатрический пансионат ветеранов труда.

Мероприятие получилось очень трогательным, ветеранов потрясла встреча с активистами землячества. Пожилые люди со слезами на глазах приняли гуманитарную помощь – телевизоры и другую бытовую технику, продуктовые наборы. Пришедшие обнимали ветеранов, интересовались их проблемами, сопереживали трудностям и помогали им ещё раз вспомнить самые приятные моменты жизни.

По словам организаторов акции, они знают не понаслышке, как сейчас в Украине тяжело ветеранам, которым, между прочим, все мы обязаны жизнью, своим будущим и настоящим

Координатор украинских землячеств в России Александр Ветров заявил о том, что их главная цель - это поддержание связи с родиной, с родными людьми и гражданами, с той категорией людей, которые нуждаются в нашей помощи».

В свою очередь руководитель группы гуманитарного обеспечения украинских землячеств России в Украине Андрей Бузинов отметил, что гуманитарная миссия их землячества направлена на помощь тем людям, которые нуждаются в поддержке в нынешнем тяжёлом положении страны. «Мы все огромная семья, а когда один из членов нашей семьи нуждается в помощи, мы должны протягивать руку и помогать тем, чем мы можем на данный момент», - подчеркнул он.

Кроме того, активисты землячеств намерены выполнять те функции украинских чиновников, которые не исполняются государством. Главными получателями помощи земляков из России станут ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные семьи, политзаключённые и их родственники. Особое внимание будет уделено спасению жизней детей, здоровье которых находится под угрозой.

Нардеп Татьяна Бахтеева отметила, что «нынешняя власть не может обеспечить нуждающуюся категорию граждан».

«Ветеранов я часто вижу, как они заходят в аптеку с дрожащей рукой, просят не упаковку цитрамона, корвалола, а лишь несколько таблеток... Это можно наблюдать только со слезами на глазах», - сказала она.

Напомним, украинские землячества России, среди которых Одесское, Харьковское, Днепропетровское и Западноукраинское, продолжат гуманитарную кампанию «Братья навсегда», направленную на оказание поддержки социально-незащищенным слоям населения.