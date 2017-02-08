Стало известно, когда отступят морозы

Потепление на территории Украины начнется 10 февраля
«Ослабление мороза состоится днем 10 февраля. Значительно легче, до ощутимого потепления, по предварительным прогнозам, будет 15-16 февраля», - на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.
Холоднее всего сейчас в Сумской, Харьковской и Донецкой областях - температура до -25, -26 градусов. В столице сейчас 14 градусов мороза, при этом дует восточный ветер до 7 м / с.
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Теги: морозы, ограничение движения, погода, потепление, снегопад
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