Стало известно, когда отступят морозы

Потепление на территории Украины начнется 10 февраля

«Ослабление мороза состоится днем ​​10 февраля. Значительно легче, до ощутимого потепления, по предварительным прогнозам, будет 15-16 февраля», - на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

Холоднее всего сейчас в Сумской, Харьковской и Донецкой областях - температура до -25, -26 градусов. В столице сейчас 14 градусов мороза, при этом дует восточный ветер до 7 м / с.