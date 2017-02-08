Кабмин озвучил имя главы Нацполиции Украины

Нацполицию Украины возглавил 45-летний Сергей Князев, который уже 24 года работает в уголовном розыске

Сегодня Кабмин принял решение о том кто же возглавит Национальную полицию Украины. На эту должность назначен начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Князев.

За внесенную министром МВД Арсеном Аваковым кандидатуру на заседании правительства проголосовали единогласно.

Из всех представленных кандидатов, Князев единственный проработал в уголовном розыске 24 года, и единственный носит генеральские погоны. При том, что ему всего 45 лет.

С 2008 года Сергей Князев — руководитель милиции Киевской области, осенью 2014 он попал в поле зрения Авакова, и отправился работать начальником криминальной милиции Донецкой области. В июле 2015 года уже возглавил ГУ МВД в Закарпатской области.

В апреле 2016 года Князев работал в Ровно, а затем перешел на должность главы Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что стали известны кандидаты на должность главы Нацполиции.