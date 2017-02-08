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общество

Крымские автомобильные номера начали «котироваться» в Финляндии

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Пограничники не проверяют номера

Финские и эстонские пограничники не имеют никаких претензий к машинам с «крымскими» номерами и свободно пропускают их. 

 Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области.

«С 1 апреля 2016 года по настоящее время российско-финляндскую и российско-эстонскую границу пересекли около 500 автомобилей с регистрационными номерными знаками региона «82», при этом ни одного случая запрета въезда на территорию соседних государств не было», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, из указанных 500 транспортных средств 85% въехали на территорию Финляндии, а 15% - Эстонии.

Пограничники отметили, что финские коллеги не проявляют повышенного внимания к автомобилям с номерами «82-го региона».

Напомним, Россия закрепила серию «82» за аннексированным Крымом.

Как сообщали «Комментарии», 1 апреля 2016 года проживающих на оккупированной территории Крыма граждан начали  штрафовать за украинские номера на транспортных средствах. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф будет составлять пятьсот рублей. При последующем нарушении закона водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Большинство водите лей не обирались ранее менять номера машин, поскольку с российскими, они больше не смогут въехать на территорию материковой части Украины.

Отмечается, что согласно данным крымского ГИБДД, с номерами украинского образца в Крыму продолжают ездить порядка 25% автомобилей.

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Теги: автомобильные номера, Крым, пограничная служба, таможня

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