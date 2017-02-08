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Украинцев научат правильно думать об УПА

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Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, подготовил законопроект о реабилитации борцов против советской власти

Институт национальной памяти намерен изменить мнение о коллаборационизме украинских националистов

Украинский институт национальной памяти проведет информационную кампанию об Украинской повстанческой армии, на первом этапе которой будет рассказываться о борьбе УПА с нацистским оккупационным режимом в годы Второй мировой войны.

«В этом году мы начинаем электронную кампанию под названием «УПА: ответ непокоренного народа», потому что считаем появление УПА ответом на жесткую оккупационную политику, а потом и ответом на установление в Украине коммунистического тоталитарного режима. Задачей кампании на первом этапе будет распространение информации о борьбе повстанцев как раз с нацистскими оккупантами. Это нужно не только ради заполнения белых пятен в истории, а очевидно, что это нужно для опровержения одного из ключевых мифов советской пропаганды о коллаборационизм УПА», – сказал на пресс-конференции в среду в Киеве глава института Владимир Вятрович.

Он отметил, что к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе 8 мая готовится специальная выставка об УПА в контексте других антинацистских движений в Европе и сравнения УПА с польским, французским, югославским и другими движениями сопротивления.

Во второй половине 2017 года кампания будет посвящена антикоммунистическому фронту борьбы УПА, в контексте борьбы народов стран Балтии и Восточной Европы против коммунистического тоталитарного режима. Готовится большая международная конференция в сотрудничестве с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, которая состоится в октябре.

Вятрович также указал, что Институт национальной памяти подготовил законопроект, который должен решить вопрос с реабилитацией людей, которые открыто с оружием в руках боролись против советской власти, поскольку до сих пор действующий в Украине закон о реабилитации жертв политических репрессий апреля 1991 года не решил этот вопрос.

Информационная кампания стартует в годовщину первого боя украинских повстанцев с нацистами – в ночь на 8 февраля 1943 года сотня УПА под командованием 35-летнего Григория Перегиняка (Коробки) атаковала нацистский гарнизон в районном центре Володимирец Ровенской области.

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Теги: борьба, Вятрович, кампания, коллаборационисты, УПА

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