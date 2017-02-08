Украина и Албания обменялись безвизами

Киев утвердил соглашение с Тираной о взаимной отмене визовых требований
Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Албании о взаимной отмене визовых требований. Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых Кабмином без обсуждения.
В ноябре 2016 года главы МИД Украины и Албании подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Республики Албания, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Албания, Кабмин, Тирана. безвиз
Последние новости
|
22:11
|
21:58
|
21:31
|
21:05
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0