Украина и Албания обменялись безвизами

Киев утвердил соглашение с Тираной о взаимной отмене визовых требований

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Албании о взаимной отмене визовых требований. Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых Кабмином без обсуждения.

В ноябре 2016 года главы МИД Украины и Албании подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Республики Албания, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.