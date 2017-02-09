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общество

Чехия увеличила квоту на заробитчан из Украины

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На чешских предприятиях более 140 тысяч вакансий

На чешских предприятиях не хватает рабочих рук, а низкий уровень безработицы не позволяет найти работников внутри страны

Правительство Чехии приняло решение об увеличении ежемесячной квоты на прием граждан Украины до 800 человек. Такой шаг объясняют  нехваткой рабочей силы на предприятиях республики. Об этом пишет РИА «Новости».

«Республиканское Объединение промышленности и транспорта призвало правительство шире открыть рабочий рынок для граждан Украины. Действовавшая квота в размере 3,8 тысячи человек в год слишком мала, к тому же оформление рабочей карты занимает до полугода, а фирмы нуждаются в работниках уже сейчас. В результате правительство открыло украинским гастарбайтерам двери еще шире, чем предлагал Минпромторг – до 800 человек в месяц,  вдобавок ускорится процедура оформления документов», — говорится в официальном сообщении.

По данным Конфедерации предпринимателей и работодателей, на чешских фирмах свыше 140 тысяч вакансий, а рекордно низкая безработица в размере около 5% не позволяет найти подходящих соискателей внутри страны.

Наибольший спрос на предприятиях существует на сварщиков, монтажников, фрезеровщиков, токарей, кладовщиков, водителей грузовиков, пекарей, швей и других.

Ранее «Комментарии" писали о том, что чешские бизнесмены настаивают на упрощении трудоустройства для украинцев.

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Теги: вакансии, заробитчане, работа, Чехия

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