В ДНР озвучили еще одну версию гибели боевика Гиви

Михаила Толстых могла убить заложенная в батарее бомба

Командира отряда «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) мог убить взрыв бомбы, заложенной в батарее его кабинета. Такую версию озвучил командир подразделения сепаратистов «Легион» и депутат парламента ДНР Сергей Завдовеев в комментарии изданию «ПолитНавигатор».

"По всей видимости, закладку произвел кто-то из его бойцов, завербованных Украиной. Скорей всего, из недавно принятых. Вторая версия – ДРГ из Шмеля стрельнули за пределами базы в окно. Обе эти версии сейчас проверяются», - сказал Завдовеев.

Сам он склоняется к первой версии- закладке бомбы в батарее.

«Есть моменты, которые говорят об этом. Например, рамы остались целыми, если бы били со Шмеля, их бы вывернуло внутрь комнаты. Во-вторых, Гиви лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью, а на второй - ступню, и срезало часть головы. Это показывает, что был направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой комнате найдено не было. Соответственно, это похоже на тротил или на пластид», - рассказал боевик.

Ранее «Комментарии" писали о том, что появилось видео из взорванного кабинета боевика Гиви.