Новый глава Нацполиции не поддерживает свободное ношение оружия

Сергей Князев предлагает ужесточить ответственность за незаконное обращение с оружием и сомневается, что в стране скоро улучшится криминогенная обстановка

Глава Национальной полиции Сергей Князев выступает против предоставления украинцам права на свободное ношение огнестрельного оружия. Об этом пишет издание «Страна».

«У нас война. Я бы не рисковал», - кратко ответил Сергей Князев и добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться после завершения военного конфликта на Донбассе.

А пока глава Нацполиции выступает за ужесточение ответственности за незаконное обращение с оружием, и сомневается, что в стране улучшится криминогенная обстановка в ближайшее время, так как к этому не располагает экономическая ситуация.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Украина на три года расписала план по производству оружия и техники.