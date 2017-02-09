Американец два раза за день выиграл в лотерею крупную сумму

Американец получил 100 тысяч долларов по одному билету и 200 тысяч долларов — по другому

Сообщается, что американец более десяти лет регулярно покупал лотерейные билеты и проверял различные стратегии и приметы, якобы увеличивающие вероятность победы.

В конце января он отправился в город Дарлингтон и купил там лотерейный билет. Мужчина быстро выбрал пять выигрышных номеров. После этого игрок отправился в другой магазин, располагающийся на расстоянии пяти километров, и приобрел еще один билет. В нем он отметил те же числа и внес дополнительную плату за удвоение выигрыша.

Через несколько дней мужчина услышал по телевизору, что победитель лотереи купил билеты именно в Дарлингтоне. Он достал свои билеты и увидел, что угадал все пять номеров и может претендовать на максимальный выигрыш — 100 тысяч долларов.

Американец заявил, что деньги позволит ему досрочно погасить ипотеку и избавиться от долгов. Он не планирует отказываться от своего хобби и продолжит покупать лотерейные билеты.