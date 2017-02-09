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общество

Завтра Украину продолжит морозить до -20

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Морозы не отступают

Сегодняночью температура воздуха опуститcя до 22 градусов мороза  

Об этом сообщили в сообщил Гидрометеорологический центр.

Завтра в столице переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -5...-7 градусов

На западе Украины завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -3...-9 градусов.

Также без ощутимых осадков будет и в Карпатах, здесь, температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, днем +1...-4 градуса.

На севере также без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-21 градус, днем -2...-8 градусов.

В центре переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-21 градус, днем -3...-9 градусов.

На востоке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -3...-9 градусов.

На юге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-20 градусов, днем -2...-8 градусов.

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Теги: зима, морозы, погода, снег

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