Завтра Украину продолжит морозить до -20

Сегодняночью температура воздуха опуститcя до 22 градусов мороза
Об этом сообщили в сообщил Гидрометеорологический центр.
Завтра в столице переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -5...-7 градусов
На западе Украины завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -3...-9 градусов.
Также без ощутимых осадков будет и в Карпатах, здесь, температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, днем +1...-4 градуса.
На севере также без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-21 градус, днем -2...-8 градусов.
В центре переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-21 градус, днем -3...-9 градусов.
На востоке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -3...-9 градусов.
На юге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-20 градусов, днем -2...-8 градусов.
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