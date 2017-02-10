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общество

Украину накрыла смертельная игра среди подростков «Беги или умри»

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Подростки бросаются под колеса авто

Подросток должен броситься под колеса авто 

В социальных сетях и мессенджерах стремительно распространяется так называемая игра «Беги или умри», которая доводит подростков до совершения самоубийства. Об этом сообщила начальник отдела ювенальной превенции полиции Главного управления в Полтавской области Ирина Карюк 

Суть рискованной уличной игры заключается в том, что подросток должны перебежать дорогу, как можно ближе к транспортному средству, и наблюдатели должны заснять это на телефон.

Родители детей уже забили тревогу и начали делиться в соцсетях советами, на что стоит обратить внимание, чтобы предотвратить трагедию.

О новом «вирусе» стало известно еще летом 2016 года. Видео с подростками, перебегающими дорогу с оживленным движением авто, стали появляться в Сети.

Приводится и перечень названий групп. Родителям советуют узнать, вступил ли их ребенок в одну из таких групп (или с похожими названиями) в соцсетях: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего...», а также применения хэштэгов: #домкитов, #морекитов, #млечныйпуть, #150звезд, #ff33, #d28, #хочувигру, #бегиилиумри и записи на своей «стене» цифр, начиная от 50 и менее. К тому же подозрительным является общение с друзьями, если используются фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре» и переписка в различных мессенджерах с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Психологи отмечают, что наиболее подвержены подобным играм дети, у которых есть потребность в ощущении риска. Они играют в соответствующие игры, как реальные, так и компьютерные, так что если ваш ребенок любит рисковать – обратите внимание

В полиции призвали водителей, увидев детей на обочине дороги, быть внимательными.

Как сообщали «Комментарии», в Украине набирает популярность игра среди подростков, суть которой заключается в том, чтобы уйти из дома на сутки и никому ничего не говорить и не предупреждать. Такое развлечение достаточно опасно, ведь подростки часто создают группы в соцсетях, вирусным способом распространяя различные испытания и, временами, усложняя их, чтобы похвастаться друг перед другом.

Также отметим, что в социальных сетях массово создаются группы в которых подросткам перед тем, как пропасть ставят различные задачи.

Игра несет в себе опасность еще и в том, что не возможно идентифицировать действительно ли ребенок исчез, или он в порядке и в безопасности, а таким образом просто играет.

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Источник: «ТСН»,

Теги: Беги или умри, дети, игра, Опасная игра

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