В Украине создадут открытый реестр места проживания

В открытом реестре места проживания граждан информация будет доступна уполномоченным учреждениям

По словам председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка, проблема подтверждения места регистрации исчезнет в течение двух лет.

« Мы обсуждаем как вариант - так же, как в некоторых странах, например, в Грузии, – сделать открытым реестр места проживания», - сказал он.

По его словам, это должна быть цельная система, в которой учитывается место жительства, куда есть возможность присылать счета.

Он отметил, что информация о месте проживания будет храниться в специальном реестре, а не в чипе паспорта

Он подчеркнул, что информация из реестра будет доступна только уполномоченным учреждениям