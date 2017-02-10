В Украине создадут открытый реестр места проживания

В открытом реестре места проживания граждан информация будет доступна уполномоченным учреждениям
По словам председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка, проблема подтверждения места регистрации исчезнет в течение двух лет.
« Мы обсуждаем как вариант - так же, как в некоторых странах, например, в Грузии, – сделать открытым реестр места проживания», - сказал он.
По его словам, это должна быть цельная система, в которой учитывается место жительства, куда есть возможность присылать счета.
Он отметил, что информация о месте проживания будет храниться в специальном реестре, а не в чипе паспорта
Он подчеркнул, что информация из реестра будет доступна только уполномоченным учреждениям
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Источник: «Украинская правда»,
Теги: база данных, прописка, реестр, чип
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